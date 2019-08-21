Сделать коллаж

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен39 заявок449 просмотров

Добрый день!

Нужно сделать коллаж из нескольких фотографий, примеры предоставлю.

6 лет назад
ignat_95
Тимофев 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Retouche
51 год
7 лет в сервисе
Был
20 часов назад
6 лет назад
$10
1 день
Все отлично!
Интересное задание! Отличная коммуникация. Оплата моментальная. Доволен сотрудничеством. Однозначно рекомендую!

Заявки фрилансеров

Retouche
51 год
7 лет в сервисе
Был
20 часов назад
6 лет назад
#1
Обработка фотографий