Есть несколько фото товара, необходимо добавить на товар "трещину" либо небольшие повреждения максимально реалистично. Необходимо для использования в плакате - что бывает если товар плохо упакован.
Обтравка фотографий товаров
Необходимо обтравить фотографии товаров, без цветокоррекции, только обтравка по контуру. 38 штук. срок до вторника. Во вложении пример до и после.
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