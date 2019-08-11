Обтравка фотографий товаров

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен13 заявок278 просмотров

Необходимо обтравить фотографии товаров, без цветокоррекции, только обтравка по контуру. 38 штук. срок до вторника. Во вложении пример до и после.

6 лет назад
catal67
55 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

violino
38 лет
12 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
6 лет назад
$5
1 день
Прекрасный специалист. Все сделано качественно и быстро.
Отличный заказчик, оплата в срок. Рекомендую

Заявки фрилансеров

violino
38 лет
12 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
6 лет назад