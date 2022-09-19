Требуется помощник для выбора и обработки фотографий с использованием MacBook или другого Mac(обязательно).От меня поступит 2-3гб фото и видео, из которых нужно выбрать примерно 12 по определенным параметрам, обработать и прислать готовые материалы мне.1 пакет=700-1200р(по времени около 2 часов)Пример вышлю по запросу.

Заказы периодические, возможно устройство на постоянную занятость с з.п.