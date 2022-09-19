Наложить надпись на фото в ФШ

Всем привет! Ищу опытного специалиста, разбирающегося в Фотошопе и умеющего наложить надпись на фотографию (без потери качества), скачав и используя для этого необходимый шрифт. Пример надписи и само фото прилагаю в файлах. Предпочтение — безопасная сделка.