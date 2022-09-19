Фотошоп

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт1 заявка114 просмотров

ВЫРЕЗАТЬ ФОН

3 года назад
AiratRakh
Айрат 
29 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
135 отзывов
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Наложить надпись на фото в ФШ

    Требуется специалист по обработке фотографий в Photoshop для наложения надписи на изображение. Необходимо использовать указанный шрифт без потери качества. Пример надписи и фото предоставлены в файлах. Предпочтение отдается безопасной сделке.

    Обработка фотографий26 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Ретушь 40 фото

    Необходимо выполнить ретушь 40 фотографий ножей. Будет предоставлено подробное техническое задание для исполнителя. Важно учесть все детали и требования к обработке изображений.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Оформить фото лица для листовки

    Необходимо оформить фото лица для листовки. Задача включает вставку изображения в готовый макет, предназначенный для печати и расклейки. Требуется внимание к деталям и качество обработки фотографий.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Коррекция фона 1 фото

    Требуется срочная обработка фотографии: поместить человека на белый фон. Оплата возможна на карту РФ или Юмани. Задача требует быстрой реализации и качественного результата.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Відредагувати фото

    $350

    Требуется отредактировать фотографии для улучшения их качества и визуального восприятия. Обработка может включать коррекцию цвета, ретушь и другие техники редактирования.

    Обработка фотографий80 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Ретушь фото на памятник.

    Профессиональная обработка фотографий для памятников, включая ретушь, цветокоррекцию и фотомонтаж. Улучшение качества изображений, создание портретов для печати на керамике или гравировке. Работа выполняется быстро и качественно. Цена зависит от сложности работы, требуется предварительный просмотр фото для определения стоимости.

    Обработка фотографий1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Обработка фото ногтей

    Требуется обработка фотографий для ногтевого мастера с акцентом на единый стиль. Важно сохранить качество изображений и обеспечить гармоничное оформление всех работ.

    Обработка фотографий83 заявки
    Закрыт
    3 года назад