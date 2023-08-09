Редактирование фото

Здравствуйте, у меня есть автодом, мне надо отредактировать пару фотографий с автодомом, чтобы он как будто стоял в локации с красивым видом. Локация конкретная (Salalah, Oman). Я постарался сфотографировать автодом с разных ракурсов и подобрал несколько фотографий красивых мест в Салале. Надо выбрать какие фото подойдут для объединения и объединить их. Всего надо будет сделать 5-7 фото. Примеры фотографий прикрепил. Подскажите, пожалуйста, вы поможете и сколько вы хотите за одну фотографию?