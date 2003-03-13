Ruche_ редактирование фоторграфий

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт30 заявок606 просмотров

Необходимо отредактировать порядка 20-25 фотографий для проекта молодых дизайнеров. Фотографии делали на оч хорошую камеру, но они получились совсем светлыми/засвеченными, нехватает яркости..

Кто свободен, может помочь, пишите: [email protected]

14 лет назад
Kranser
40 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров