Правка картинки салона авто: добавить швы контрастного цвета по образцам - 2 вида, изменить цвет обивки. Подробно уточню в Skype.
Ruche_ редактирование фоторграфий
Необходимо отредактировать порядка 20-25 фотографий для проекта молодых дизайнеров. Фотографии делали на оч хорошую камеру, но они получились совсем светлыми/засвеченными, нехватает яркости..
Кто свободен, может помочь, пишите: [email protected]
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