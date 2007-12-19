Сделать коллаж из фотографий

Требуется до завтра вечера обработать 20-30 фотографий с фотосессии. Почти все крупные планы. Задача - хорошо обработать лицо, поэтому присылайте 1-2 ссылки на готовые работы по работе над лицом, т.е. требуется знание анатомии. Т.к. некоторые ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В 2-х вариантах.
Фотографии здесь http://fotki.yandex.ru/users/adprikols/
Всего 16 штук, из них 2 под фон (фото цеха) впрочем там все подписано.
Цель коллажа - чтобы глядя на него было сразу ясно какая продукция выпускается заводом.
примерно выгядит так:
- берем фон вариант 1 (фото цеха) и на него накладываем уменьшенные фотографии продукции.
- фотографии продукции подчищаем, чтобы было аккуратно и красиво.
- фото продукции кадрировать по желанию.
в Итоге хотелось бы получить 2 варианта, разрешение так же как и у фона 3888 на 2592 пикс.
Срок выполнения 1 день.
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