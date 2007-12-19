Сделать коллаж из фотографий

В 2-х вариантах.

Фотографии здесь http://fotki.yandex.ru/users/adprikols/

Всего 16 штук, из них 2 под фон (фото цеха) впрочем там все подписано.

Цель коллажа - чтобы глядя на него было сразу ясно какая продукция выпускается заводом.

примерно выгядит так:

- берем фон вариант 1 (фото цеха) и на него накладываем уменьшенные фотографии продукции.

- фотографии продукции подчищаем, чтобы было аккуратно и красиво.

- фото продукции кадрировать по желанию.

в Итоге хотелось бы получить 2 варианта, разрешение так же как и у фона 3888 на 2592 пикс.

Срок выполнения 1 день.