Требуется специалист по обработке фотографий

$100
Обработка фотографийЗакрыт35 заявок1412 просмотров
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Требуется на постоянную работу специалист на длительный срок!!!

Много работы!!!!

выходной декабрь

задача: обработка фотографий

- корректировка цвета

- кадрирование

- ручная ретушь лиц, тела...

- дизайн aльбомов

ВНИМАНИЕ ОБНАВЛЕНИЕ!!!

В неделю:

- обработка около 1000 фотографий

-10 художественных фотографий

- 1 альбом (10 разваротов и обложка)

зарплата в зависимости от навыков и результа!

ориентировочно 80$ в неделю

с перспективой роста !

пример работ www.artkaif.com

РАБОТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ В СТИЛЕ WWW.ARTKAIF.COM

обязательные условия:

- навыки владения Photoshop

- навыки владения Lightroom (или что то в этом духе)

- skype account

- оплата безналичным способом выбирать вам (рекомендую paypal, googlecheakout, Яндекс деньги) - любые способы оплаты, которые не требуют подтверждение по телефону российскому или украинскому

контактную информацию кидить на [email protected]

работы для теста

http://depositfiles.com/files/odcduef1h

нужно сделать:

кадрировать если нужно

свет

цветовая коррекция

ретушь кожи

придерживаться нашего стиля www.artkaif.com (цветовая гамма, небо, свет..)

...

Авторское право за фотографиями оставляю за собой!!!

Если у кого то возникли вопросы пишите [email protected]

13 лет назад
mvknyc
44 годаСША
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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