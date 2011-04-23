Требуется специалист по обработке фотографий

Требуется график для обработки фотографий в фотошопе (фото детей - детские сады, школы). Работа с коллажами - составление, монтаж.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется на постоянную работу специалист на длительный срок!!!
Много работы!!!!
выходной декабрь
задача: обработка фотографий
- корректировка цвета
- кадрирование
- ручная ретушь лиц, тела...
- дизайн aльбомов
ВНИМАНИЕ ОБНАВЛЕНИЕ!!!
В неделю:
- обработка около 1000 фотографий
-10 художественных фотографий
- 1 альбом (10 разваротов и обложка)
зарплата в зависимости от навыков и результа!
ориентировочно 80$ в неделю
с перспективой роста !
пример работ www.artkaif.com
РАБОТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ В СТИЛЕ WWW.ARTKAIF.COM
обязательные условия:
- навыки владения Photoshop
- навыки владения Lightroom (или что то в этом духе)
- skype account
- оплата безналичным способом выбирать вам (рекомендую paypal, googlecheakout, Яндекс деньги) - любые способы оплаты, которые не требуют подтверждение по телефону российскому или украинскому
контактную информацию кидить на [email protected]
работы для теста
http://depositfiles.com/files/odcduef1h
нужно сделать:
кадрировать если нужно
свет
цветовая коррекция
ретушь кожи
придерживаться нашего стиля www.artkaif.com (цветовая гамма, небо, свет..)
...
Авторское право за фотографиями оставляю за собой!!!
Если у кого то возникли вопросы пишите [email protected]
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