Убрать фон у 7 фото

Заменить лицо на картинке на фото. Пример того что требуется в аттаче. Бюджет до 10$ за 1 работу. Желательно показать пример вашей работы в этом направлении.
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Убрать фон у 7 картинок
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