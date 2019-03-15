Мужской голос на 1:20 для инфографики

ОзвучиваниеЗакрыт18 заявок321 просмотр
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Здравствуйте.  

Нужен мужской голос на 70-80 сек по хроно.  

Текст: https://drive.google.com/file/d/1YvzH028bAnBRHiCKFwomtsz5ROctF7vo/view?usp=sharing

Пример прошлого видео по подаче: https://drive.google.com/file/d/1GYU3-BnFyqY-s0g6uFVadIExBn_yIH78/view?usp=sharing

Срок 1 день. 

Оставьте в заявке ссылки на примеры голоса, желательно так же для инфографики. 

Ваша цена? Оплата ЯД или на карту для Украины.

5 лет назад
dmtr_k
29 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад