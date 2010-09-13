Нужна озвучка короткой фразы на англ.

$100
ОзвучиваниеЗакрыт5 заявок241 просмотр
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Женский голос, фраза должна быть произнесена без акцента, сама запись должны быть кач-ной, без помех.

13 лет назад
wain
Егор 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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