Требуется озвучить 5 текстов женским голосом. Необходимо предоставить примеры работ и указать цену за услуги. Заказ ориентирован на фрилансеров с опытом в озвучивании.
Озвучание ежедневных новостей для канала в YouTube
В связи с летним уходом в отпуск постоянного диктора YouTube-канала, посвященного компьютерным играм, требуется подмена по начитке ежедневных новостей. Нужно читать достаточно динамично, бодро, с выражением. Текст поступает на озвучание каждый день до 18.00 по МСК. Сдать его нужно до 23.00 по МСК. Два текста в рамках заказа нужно будет начитать вечером в воскресение.
Всего в рамках заказа нужно начитать 8 выпусков новостей. По 8700 знаков без пробелов каждый текст.
Сдавать звук нужно в обработке. Без шумов, дыхания в паузах, без технических ошибок в речи, с адекватном подрезанными паузами. Чтобы на звук можно было сразу делать монтаж без дальнейшей обработки. Оплата за каждый выпуск 15 долларов, в сумме 120 долларов. Во вложении можно посмотреть пример одной новости из выпуска.
Заявки фрилансеров
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