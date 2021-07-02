Озвучание ежедневных новостей для канала в YouTube

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт22 заявки791 просмотр

В связи с летним уходом в отпуск постоянного диктора YouTube-канала, посвященного компьютерным играм, требуется подмена по начитке ежедневных новостей. Нужно читать достаточно динамично, бодро, с выражением. Текст поступает на озвучание каждый день до 18.00 по МСК. Сдать его нужно до 23.00 по МСК. Два текста в рамках заказа нужно будет начитать вечером в воскресение.

Всего в рамках заказа нужно начитать 8 выпусков новостей. По 8700 знаков без пробелов каждый текст.

Сдавать звук нужно в обработке. Без шумов, дыхания в паузах, без технических ошибок в речи, с адекватном подрезанными паузами. Чтобы на звук можно было сразу делать монтаж без дальнейшей обработки. Оплата за каждый выпуск 15 долларов, в сумме 120 долларов. Во вложении можно посмотреть пример одной новости из выпуска.

4 года назад
stepanche
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