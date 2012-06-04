озвучить 5 минутную презинтацию сайта. Видео и текс готовы. Подробности сьрошу в личку. (Большой плюс- возможности озвучить так же и на ангийском языке).
Озвучить приветствие для телефонии
Здравствуйте нужно озвучить приветствие для телефонии. Только женский голос.
Вот текст: Здравствуйте, Вы позвонили в транспортную компанию Империя Такси, дождитесь, пожалуйста, ответа оператора.
Формат записи:
Формат файла для мелодии и приветствия на сервере телефонии:
Это обязательно - wav файл!!! - У вас не соответствует этот пункт!
Качество звука - 128 кбит/сек
Размер аудио образца - 16 бит
Каналы - МОНО
Частота дискретизации - 8кГц
формат аудио - PCM
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