Здравствуйте нужно озвучить приветствие для телефонии. Только женский голос.

Вот текст: Здравствуйте, Вы позвонили в транспортную компанию Империя Такси, дождитесь, пожалуйста, ответа оператора.

Формат записи:

Формат файла для мелодии и приветствия на сервере телефонии:

Это обязательно - wav файл!!! - У вас не соответствует этот пункт!

Качество звука - 128 кбит/сек

Размер аудио образца - 16 бит

Каналы - МОНО

Частота дискретизации - 8кГц

формат аудио - PCM