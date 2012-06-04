Озвучить приветствие для телефонии

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт4 заявки180 просмотров

Здравствуйте нужно озвучить приветствие для телефонии. Только женский голос.

Вот текст: Здравствуйте, Вы позвонили в транспортную компанию Империя Такси, дождитесь, пожалуйста, ответа оператора.

Формат записи:

Формат файла для мелодии и приветствия на сервере телефонии:

Это обязательно - wav файл!!! - У вас не соответствует этот пункт!

Качество звука - 128 кбит/сек

Размер аудио образца - 16 бит

Каналы - МОНО

Частота дискретизации - 8кГц

формат аудио - PCM

13 лет назад
barone
Вилен 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

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