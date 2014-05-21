Озвучить текст приветсвия

Требуется диктор. женский голос. Для озвучки 1,5 графического видеоролика. Интонации должны быть: Солидные, серьезные, драйвовые, зажигательные а так же кроме одного проекта, требуется женский голос на постоянное продуктивное сотрудничество С уважением, Токарев Илья Сергееевич Директор студии графики и видеодизайна
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