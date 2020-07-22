Озвучить видеоролик 2голоса МЖ

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Закрыт34 заявки1067 просмотров

Нужно озвучить ролик двумя голосами 1мужчина и 1женщина

Ролик

https://youtu.be/DyZq5BTdLVw

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