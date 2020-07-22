Необходимо озвучить видео на английском языке (если Вы готовы еще и перевести - дополнительный плюс, если нет, перевод будет заказан отдельно). Требования: - Женский голос молодой девушки - Отличное произношение (Американский английский) ...
Озвучить видеоролик 2голоса МЖ
Нужно озвучить ролик двумя голосами 1мужчина и 1женщина
Ролик
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