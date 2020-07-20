Требуется озвучка видео - Английский язык, женский голос

Необходимо озвучить видео на английском языке (если Вы готовы еще и перевести - дополнительный плюс, если нет, перевод будет заказан отдельно).

Требования:

- Женский голос молодой девушки

- Отличное произношение (Американский английский) без ярко-выраженного русского акцента

- Синхронизация с артикуляцией говорящего или очень близкое попадание в интонационные паузы, ударения, чтобы видео смотрелось и слушалось максимально естественно.

Просьба быть предоставлять примеры озвучивания на английском языке.