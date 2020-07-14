Озвучить цитату Ленина его голосом

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Закрыт4 заявки637 просмотров

Здавствуйте. Нужно озвучить краткую цитату Ленина скопировав его манеру речи.

Вот цитата:

"Заполучив Восточную Галицию, мы имели бы базу против всех современных государств. При таких условиях становились бы соседями Прикарпатской Руси, которая кипит больше, чем Германия, и является прямым коридором в Венгрию, где хватит небольшого толчка, чтобы загорелась революция. За это стоит повоевать!" 

Цитата произнесена за трибуной во время выступления. Прошу учесть данный факт и сделать запись с надрывом в голосе, как будто докрикиваетесь до слушателей в зале.

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5 лет назад
Osheko
Нарбут 
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