Озвучить цитату Ленина его голосом

Здавствуйте. Нужно озвучить краткую цитату Ленина скопировав его манеру речи.

Вот цитата:

"Заполучив Восточную Галицию, мы имели бы базу против всех современных государств. При таких условиях становились бы соседями Прикарпатской Руси, которая кипит больше, чем Германия, и является прямым коридором в Венгрию, где хватит небольшого толчка, чтобы загорелась революция. За это стоит повоевать!"

Цитата произнесена за трибуной во время выступления. Прошу учесть данный факт и сделать запись с надрывом в голосе, как будто докрикиваетесь до слушателей в зале.

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