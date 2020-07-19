Диктор для озвучки текста

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Закрыт63 заявки3127 просмотров

Нужен диктор с женским голосом для озвучки текста.Указывайте вашу цену за озвучку всего текста.Выбирать исполнителя будем по соотношению цены/качества записи,ну и само собой по голосу)Для теста просим прочитать первый абзац текста.Ссылка на текст https://docs.google.com/document/d/10csVJ3qpeg7fkidnKknmzUeT-eOxvlIF_c_OtGVCiwI/edit.Тестовую запись просим прислать сюда ссылкой на облачное хранилище.Голосовые сообщения в виде теста не рассматриваем,как и ссылки на портфолио с другими работами,отслушиваем только по нашему тексту.

5 лет назад
Monyashka
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