Диктор для озвучки текста

Нужен диктор с женским голосом для озвучки текста.Указывайте вашу цену за озвучку всего текста.Выбирать исполнителя будем по соотношению цены/качества записи,ну и само собой по голосу)Для теста просим прочитать первый абзац текста.Ссылка на текст https://docs.google.com/document/d/10csVJ3qpeg7fkidnKknmzUeT-eOxvlIF_c_OtGVCiwI/edit.Тестовую запись просим прислать сюда ссылкой на облачное хранилище.Голосовые сообщения в виде теста не рассматриваем,как и ссылки на портфолио с другими работами,отслушиваем только по нашему тексту.