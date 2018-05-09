Необходимо озвучить большое кол-во видероликов длиной около 1 мин. за минимальную возможную сумму. Тематика строительство
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Озвучка нескольких фрагментов для канала youtube. Тема - Психология, эзотерика. Голос желательно женский.
В заявке указывайте свою цену за 1000 знаков.
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