Участие в 20 минутном тестировании специалистов по передаче информации. В ходе тестирования будет необходима запись видео и чтение текста на камеру.Текст на ваш выбор. Оплата по окончанию теста.
Озвучка полторы минуты видео, нужен только файл с голосом.
Озвучка полторы минуты видео, нужен только файл с голосом. Музыки и склейки аудио с видео не требуется.
Текст
Текст:
Грыжа межпозвонкового диска-это смещение пульпозного ядра с разрывом фиброзного кольца. Заболевание тяжело поддается лечению потому, что мало кто из врачей понимает причину его возникновения! А как известно, не устранив причину, не возможно вылечить болезнь. В лучшем случае можно лишь пытаться купировать симптоматику на какое-то время.
Текст:
А причина возникновения протрузий и грыж-это межпозвонковая компрессия. Другими словами, в силу причин, таких как, чрезмерные нагрузки на позвоночник, сидячий образ жизни, или от природы слабые связки позвоночника, позвонки как бы "проседают", сдавливают межпозвонковый диск, который под силой давления на него позвонками, "расплющивается" а потом лопается, образовывая грыжу. Этот процесс называется межпозвонковая компрессия.
Грыжа, в свою очередь, сдавливает близлежащий нерв, вызывая, боль и онемение, как локализованно, так и по ходу нерва - в конечностях.
Текст:
Соответственно, устранив межпозвонковую компрессию, грыжа всасывается обратно, создается эффект вакума. В этом случае боль проходит, так как, ничто уже на защемляет нерв. После чего уходит воспаление и диск начинает полностью самовосстанавливаться, впитывать в себя влагу микроэлементы. Этого не возможно добиться не какими лекарствами, пока сдавлен диск. А место, где был разрыв фиброзного кольца, затрамбовывается точно так же, как затромбовывается после пареза наша кожа, мышсцы, кости, связки. Единственное условие, что это произошло, это устранить межпозвонковую компрессию.
3) В конце наша заставка.
Текст:
Для этих целей, Российскими вертеброневрологами и был изобретен корректор межпозвонковой компрессии "Грыжи Нет", который помог избавиться от межпозвонковой грыжи без операции!
Если вам кажется что какое-то слово или предложение "не ложится" то можно и переделать текст.
Отправляйте предложения по ценам и срокам.
https://www.youtube.com/watch?v=N6TMBtCHcw4 само видео
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