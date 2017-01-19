Требуется мужчина-актер для озвучки и записи видео-отзыва

Необходим мужчина в возрасте от 35 лет и старше (или выглядящий на этот возраст) для записи короткого видео-отзыва по теме здоровья (по готовому сценарию). Желательно чтобы видео-отзыв был снят на обычную камеру (в крайнем случае на веб-камеру). Минимальные актерские навыки (никакого считывания текста), текст должен быть произнесен на камеру уверенно и естественно. Оплата по вебмани. Возможна предоплата.

Обязательные требования:

- Указать свой возраст

- Прислать одно любое свое фото для оценки внешности