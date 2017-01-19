Требуется мужчина-актер для озвучки и записи видео-отзыва

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт4 заявки161 просмотр

Необходим мужчина в возрасте от 35 лет и старше (или выглядящий на этот возраст) для записи короткого видео-отзыва по теме здоровья (по готовому сценарию). Желательно чтобы видео-отзыв был снят на обычную камеру (в крайнем случае на веб-камеру). Минимальные актерские навыки (никакого считывания текста), текст должен быть произнесен на камеру уверенно и естественно. Оплата по вебмани. Возможна предоплата.  

Обязательные требования: 

- Указать свой возраст  

- Прислать одно любое свое фото для оценки внешности

8 лет назад
pralex
42 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв

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