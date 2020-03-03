Требуется девушка для озвучивания ролика для ютуба

Требуется девушка для озвучивания 10-минутногоролика для ютуба. Контент детский.

Голос должен быть приятным, низким, выразительным, с хорошейдикцией.

Исполнитель должен обладать необходимым оборудованием длязвукозаписи и уметь обращаться с программами для редактирования звука.

На выходе должны быть wav-файлы с чистым звуком, без шума илишних звуков.

Добавляя заявку оставьте в приложении звукозапись со своимголосом, без нее заявка рассматриваться не будет.

При успешном завершении проекта возможно сотрудничество надолгосрочной основе.