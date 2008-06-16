14.445 знаков без пробелов. От Вас: резюме, портфолио, возможные рекомендации, разумные предложения по цене ( точную цифру в WMZ или WMR ) Фирмам ...
Английский-Русский. Медицинское оборудование.
Срочно требуются переводчики с опытом работы в области медицинского оборудования.
15000 слов, перевод с английского на русский. Работа в Trados. Срок - 21 июня
Присылайте Ваши резюме на [email protected]
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