На сайте http://arts.in.ua/ для владельцев премиум аккаунтов осуществляются переводы их данных на зарубежные языки. Точнее должны были осуществляться но человек с которым я начинал работать по этому делу меня подвел. Сейчас стоит задача ...
Часто нужно перевод RUS<-->ENG нужен постоянн исп
Требуется постоянный исполнитель для переводов текстов с русского на английский и обратно.
Предпочтительная связь icq и email желательно номер телефона для смс в случае надобности срочного перевода. По возможности отправляю тексты в icq или email, переводы отправляете только на наш email.
Тематика HYIP - инвестиционные проекты.
Чаще всего перевод нужен интервью, обзоров проектов.
О Вас пожалуйста пишите следующие данные:
1. Возможности связи icq, email, телефон.
2. Ваш опыт в данной тематики и области.
3. Грамотность как на русском так и на английском.
4. Частота онлайна и скорость перевода.
5. Почему нужно выбрать именно Вас.
6. Стоимость за 1000 символов и обязательно указывать с пробелами или без.
Деньги перевожу за работу предпочтительнее в wmz, yandex.
Все заявки скрыты поэтому пишите сюда или в приват, в профиле обязательно должны быть контакты для связи через которые я и свяжусь с теми с кем буду сотрудничать.
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