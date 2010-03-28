Часто нужно перевод RUS<-->ENG нужен постоянн исп

Требуется постоянный исполнитель для переводов текстов с русского на английский и обратно.

Предпочтительная связь icq и email желательно номер телефона для смс в случае надобности срочного перевода. По возможности отправляю тексты в icq или email, переводы отправляете только на наш email.

Тематика HYIP - инвестиционные проекты.

Чаще всего перевод нужен интервью, обзоров проектов.

О Вас пожалуйста пишите следующие данные:

1. Возможности связи icq, email, телефон.

2. Ваш опыт в данной тематики и области.

3. Грамотность как на русском так и на английском.

4. Частота онлайна и скорость перевода.

5. Почему нужно выбрать именно Вас.

6. Стоимость за 1000 символов и обязательно указывать с пробелами или без.

Деньги перевожу за работу предпочтительнее в wmz, yandex.

Все заявки скрыты поэтому пишите сюда или в приват, в профиле обязательно должны быть контакты для связи через которые я и свяжусь с теми с кем буду сотрудничать.