English to Ukrainian

$1000
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У нас є кілька навчальних книг, які ми хотіли б перекласти з англійської на українську, тому ми шукаємо хороших перекладачів, які могли б виконати цю роботу.

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