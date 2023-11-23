Потрібен перекладач вільно володіючий турецькою та російською

$200
ПереводыЗакрыт4 заявки25 просмотров
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Вітаю, потрібно вручну перекласти 18 речень з турецької на російську у двох варіантах, дотримуючись певних правил при перекладі, які я надам. Бажано виконати сьогодні. 

24 дня назад
guest_1699880641823
Аргентина
месяц в сервисе
Был
24 дня назад