Вітаю, потрібно вручну перекласти 18 речень з турецької на російську у двох варіантах, дотримуючись певних правил при перекладі, які я надам. Бажано виконати сьогодні.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Переклад тексту з англійської на українську 220 стор.
- Похожие заказы
- $200Переводы4 заявкиЗакрыт24 дня назад
Есть оригинал текста на русском языке. Есть перевод на португальский (бразильский), сделанный через ChatGPT. От вас нужно одно из двух: 1) перевести текст с русского на бразильский, чтобы он был хорошо написан ...Переводы26 заявокОткрытмесяц назад
Переклад тексту з англійської на українську або навпаки . Будь-яка тематика )Переводы6 заявокЗакрытмесяц назад
Нам нужны опытные переводчики, которые переведут наш проект с английского на русский. Переводчики должны быть квалифицированы. Знание документации, маркетинга и информационных технологий является дополнительным преимуществомПереводы47 заявокОткрытмесяц назад
- $2
зробити переклад транспортних документів з англ. і китайської на укр мову. всього є 2 документа оплата 100грн за роботуПереводы38 заявокЗакрытмесяц назад
Familienfeste und Traditionen Jede Familie hat ihre eigenen Traditionen und Feste, die von allen Mitgliedern der Familie gefeiert werden. Meine Familie hat auch ihre eigenen Br?uche. Da unsere Familie sehr ...Переводы49 заявокЗакрытдень назад
- $1100
Нам потрібні послуги фрілансера для перекладу наших документів з англійської на українську. Кандидат повинен бути досвідченим і вміти звертати увагу на деталі. Це одноразовий проект .Переводы101 заявкаЗакрыт2 дня назад
Здравствуйте! Мне нужна услуга переводчика со звонком в eBay для разблокировки eBay аккаунта. Нужна помощь в разблокировке MC172 так, чтобы аккаунт работал и не блокировался снова.Переводы4 заявкиЗакрыт3 дня назад
Ищем человека, кто мог бы помочь с компьютерной работой. Задания - сбор информации, анализ, постинг небольшой, работа с площадками. В своей заявке, укажите пожалуйста был ли у вас опыт в такой работе. ...Переводы16 заявокЗакрыт6 дней назад
- $50
Interviewer: Thank you for taking some time off from your busy schedule to answer a few questions about your life! Brad: it’s my pleasure. Interviewer: Could you tell us about an average day ...Переводы168 заявокЗакрыт6 дней назад