Интервью по строительству

ПереводыЗавершен1 заявка136 просмотров
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Александр, здравствуйте! Необходимо перевести на английский несколько ответов интервью. Текста мало, возьметесь?

10 лет назад
Atabekov
Дмитрий 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Aleks_AA
41 годГермания
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$5
1 день
Спасибо за работу! Все оперативно! Благодарю.
Рад пополнить ряды своих заказчиков отзывчивым человеком! Спасибо за небольшой, но интересный заказ, Дмитрий, и мгновенную оплату, что немаловажно для качественного сотрудничества сегодня!
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