Казахский и английский языки, ИТ (IT_EN-KZ)

Крупная переводческая компания (WWW.NEOTECH.RU) приглашает к сотрудничеству переводчиков c АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА на КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК (удаленно).

Характер работы: перевод с английского на казахский документации по технике безопасности, ИТ.

Требования к кандидатам:

- высшее лингвистическое или техническое образование;

- профессиональное владение английским и казахским языком;

- опыт работы в сфере письменного перевода;

- умение работать с программами класса Translation Memory (возможно обучение).

Условия сотрудничества:

- постоянная загрузка, ежемесячная оплата;

- предоставление справочных материалов, консультации редактора;

Для наиболее быстрого рассмотрения Вашей анкеты и выполненных тестов просьба

зарегистрироваться на нашем сайте и оформить заявку на вакансию.

Для того, чтобы заполнить анкету и скачать тесты, пройдите по ссылке: http://213.33.171.83/v8neotech/offsiteVakan.aspx

и следуйте инструкциям на сайте.

email: freelancer @ neotech . ru

Лана Борисова, менеджер по работе с внештатными исполнителями и поставщиками