Необходимо перевести инструкцию к маленькой программе на английский язык. Она прикреплена к проекту. На выходе должен получится такой же файл, с теми же картинками. Скриншоты я позже заменю сам. Названия полей и кнопок, ...
Нужен переводчик на долгосрочной основе
Нужен переводчик на долгосрочной основе.
Задача: мониторить западную прессу по аграрной тематике и делать переводы публикаций.
Совместно определяем список СМИ, вы ежедневно мониторите прессу, отбираете наиболее интересные публикации, делаете Нужно 1-2 материала в день.
По цене интересен фикс за один материал.
Просьба в ответах писать стоимость за один материал и возможные языки.
Предпочтение - 2-3 языка.
Заявки фрилансеров
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