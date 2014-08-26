Нужен переводчик на долгосрочной основе

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт22 заявки338 просмотров

Нужен переводчик на долгосрочной основе.

Задача: мониторить западную прессу по аграрной тематике и делать переводы публикаций.

Совместно определяем список СМИ, вы ежедневно мониторите прессу, отбираете наиболее интересные публикации, делаете Нужно 1-2 материала в день.

По цене интересен фикс за один материал.

Просьба в ответах писать стоимость за один материал и возможные языки.

Предпочтение - 2-3 языка.

11 лет назад
irinagoo
Алексей 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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