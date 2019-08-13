Здравствуйте. необходимо перевести презентации на английский язык. Целевая аудитория носители языка - Британцы. Поэтому перевод должен быть под британцев. Заказ срочный. Скажите пожалуйста цену и время. Презентации прикрепил
Пакетный переводчик текста
Требуется разработка софта для пакетного перевода файлов.
Файлы содержат: текст + html разметка либо текст + html разметка + php код.
Принцип работы.
1) Скрипту отдается список файлов с расширениями: .txt, .html, .htm, .php;
2) Указывается направление перевода — русский --> другой язык;
3) Скрипт используя сервис http://translate.google.com/, заменяет содержимое загруженных в него файлов на перевод;
4) Корректируются ошибки html разметки и php кода.
Что то похожее делает переводчик Promt но он ограничен несколькими языками и часто переводит теги html
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