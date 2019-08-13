Пакетный переводчик текста

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Требуется разработка софта для пакетного перевода файлов. 

Файлы содержат: текст + html разметка либо текст + html разметка + php код.

Принцип работы.

1) Скрипту отдается список файлов с расширениями: .txt, .html, .htm, .php;

2) Указывается направление перевода — русский --> другой язык;

3) Скрипт используя сервис http://translate.google.com/, заменяет содержимое загруженных в него файлов на перевод;

4) Корректируются ошибки html разметки и php кода.

Что то похожее делает переводчик Promt но он ограничен несколькими языками и часто переводит теги html 

HTMLPHP
6 лет назад
psyleads
43 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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