Пакетный переводчик текста

Требуется разработка софта для пакетного перевода файлов.

Файлы содержат: текст + html разметка либо текст + html разметка + php код.

Принцип работы.

1) Скрипту отдается список файлов с расширениями: .txt, .html, .htm, .php;

2) Указывается направление перевода — русский --> другой язык;

3) Скрипт используя сервис http://translate.google.com/, заменяет содержимое загруженных в него файлов на перевод;

4) Корректируются ошибки html разметки и php кода.

Что то похожее делает переводчик Promt но он ограничен несколькими языками и часто переводит теги html