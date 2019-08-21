Написание статьи на английском языке и перевод её на другие языки

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Завершен3 заявки178 просмотров

Подробное ТЗ в лс

Написание статей
6 лет назад
Paster017
Дмитрий 
33 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
день назад
6 лет назад
$10
5 дней
Escrow
Статьи сделаны хорошо, рекомендую к сотрудничеству!
Большое спасибо за очередной заказ! Только рекомендации!

Заявки фрилансеров

AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
день назад
6 лет назад
#1
Переводы