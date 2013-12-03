Перевести около 5-и страниц текста

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Завершен1 заявка127 просмотров

Нужно перевести около 5-и страниц текста из дипломной работы журналиста с русского на английский. На максимально хороший английский.

11 лет назад
tglife
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

TranslationEnRu
Олена 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
154 отзыва
11 лет назад
$6
1 день
Спасибо за перевод - быстро и качественно. Рекомендую!
Очень вежливый и приятный заказчик. Надеюсь на дальнейшую совместную работу!

Заявки фрилансеров

TranslationEnRu
Олена 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
154 отзыва
11 лет назад

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