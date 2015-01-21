Перевести с русского на литературный арабский

ПереводыЗакрыт2 заявки160 просмотров
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Необходимо перевести с русского на литературный арабский описания для камасутры.

Объем текста — около 25К.

"Откровенных" и пошлых слов в тексте нет, все прилично!

9 лет назад
zloixxx
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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