Перевод на IT тему, небольшое how-to .

Добрый день. Нужно перевести текст для сайта с русского на немецкий. Женская тематика (мода). Объем: длина без пробелов до 1500 символов, если с пробелами - до 1800. Хотелось бы, чтобы исполнитель не просто знал язык, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим перевод на английский небольшой статьи, how-to. Тема: Linux, командная строка, хостинг, интернет.
Примерно 6000 тыс. знаков.
Текст начального уровня, сложных "програмерских" терминов нет.
На сокращения и термины я уже проставил ссылки на английскую википедию. Примерно процентов 15-20% текста уже на английском, его переводить не надо.
Ваши предложения и цены.
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