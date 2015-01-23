Перевод текста с русского на немецкий

ПереводыЗавершен3 заявки182 просмотра
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Добрый день. Нужно перевести текст для сайта с русского на немецкий. Женская тематика (мода). Объем: длина без пробелов до 1500 символов, если с пробелами - до 1800. Хотелось бы, чтобы исполнитель не просто знал язык, а свободно на нем говорил. Чтобы носитель языка читая этот текст, не принял его за машинный перевод от того же translate.google. Поскольку текст для сайта, приветствуется понимание SEO.

P.S возможно постоянное сотрудничество.

Ваши цены и сроки.

9 лет назад
Sparhok
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
FPM
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
259 отзывов(-1)
9 лет назад
$4
1 день
Как обычно буду объективным. Поскольку был заказ на перевод, качество оценить не смогу (из-за полного незнания языка), но могу сказать, что исполнитель ОЧЕНЬ ответственный и пунктуальный. Рекомендую.
Ответственный заказчик, четкое, понятное ТЗ и оплата в срок. Рекомендуем к сотрудничеству!
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