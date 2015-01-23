Перевод текста с русского на немецкий

Добрый день. Нужно перевести текст для сайта с русского на немецкий. Женская тематика (мода). Объем: длина без пробелов до 1500 символов, если с пробелами - до 1800. Хотелось бы, чтобы исполнитель не просто знал язык, а свободно на нем говорил. Чтобы носитель языка читая этот текст, не принял его за машинный перевод от того же translate.google. Поскольку текст для сайта, приветствуется понимание SEO.

P.S возможно постоянное сотрудничество.

Ваши цены и сроки.