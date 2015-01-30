Технический перевод КП с русского на английский язык.

Необходимо быстро и качественно перевести контракт (1,5 страницы) на английский язык.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо приложенное КП перевести на английский язык. С соблюдением профессиональной терминологии.
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