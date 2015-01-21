Перевод художественного текста с французского на русский яз.

Работу я не получил, сроки все прошли, отвечать на любые сообщения исполнитель перестал. Просил отправить промежуточный результат - был прислан отрывок перевода, причем такое чувство, что взято все с гугл-переводчика - нелепые фразы и выражения. На просьбу подправить текст Марьяна согласилась, по началу кормила "завтраками", потом и вовсе пропала. В общем, исправлю отзыв, когда у меня на руках будет работа!