Перевод художественного текста с французского на русский яз.

Необходим перевод на английский небольшой статьи, how-to. Тема: Linux, командная строка, хостинг, интернет. Примерно 6000 тыс. знаков. Текст начального уровня, сложных "програмерских" терминов нет. На сокращения и термины я уже проставил ссылки на английскую википедию. Примерно процентов 15-20% ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно перевести 25 листов текста с французского на русский язык.
Срок - до 5 февраля.
Поэтапная сдача работы.
Текст отправлю оставившим заявки.
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