Требуется выполнить перевод с турецкого на русский объёмом 3 страницы. Ставка 230 руб за 1800 зсп.
Перевести статьи
Добрый день!
(пожалуйста в заявке добавляйте тестовый перевод одного-нескольких абзацев из статей что в примерах)
Вы оттачиваете мастерство переводов и работы с текстами, или только хотите попробовать свои силы на этом поприще? У вас большое сердце и вы любите животных? Хотите сделать доброе дело или мечтаете стать волонтёром? Тогда мы ищем именно вас!
Для Сайта необходимо перевести 100 статей. После перевода статьи нужно отформатировать. Вот пример оформленного текста
Готовый текст нужно «оживить» так, чтоб в результате получилась действительно читабельная и интересная статья. Например, как эта.
Сейчас ваша задача – перевести один из текстов в гугл-переводчике, и оценить объем работ по правкам и доработкам. Повторюсь, нужен не сухой перевод, а оживленны. В котором как бы выстроен диалог с читателем. Например можно использовать обращение к читателю "Дорогие друзья, в этой статье..." Пример такой статьи
Вот пример текста для перевода (любая)
Наш проект только развивается, и нам нужна ваша помощь. Со своей стороны гарантируем отличную практику в англо-русском переводе. Предложите скромную цену, и мы выберем именно вас!
В заявке укажите ориентировочную цену за всю работу.
Оплата – договорная.
Сроки – оговариваются.
Станьте частью нашей команды, и будем помогать домашним животным вместе!
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