Нужно перевести не сложный текст с английского на португальский

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Закрыт7 заявок303 просмотра

нужно перевести не сложный текст с английского на португальский

8 лет назад
guest_15008761579866
8 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров