Перевод каталога

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Закрыт20 заявок298 просмотров

Нужно перевести каталог с английского на русский. То есть чтобы вид был тот же,только на русском языке.Перевод должен быть грамотным и логичным

8 лет назад
Kostyax94
31 год
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

sergizyurov
Сергей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$20
3 дня
заказчик получил готовую работу, попросил отредактировать кое-где, в итоге пропал, за работу не заплатил, не советую с ним связываться

Заявки фрилансеров

sergizyurov
Сергей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад