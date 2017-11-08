Перевод описания конференций с АНГЛ на РУС

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Закрыт31 заявка486 просмотров

Добрый день!

По данной ссылке: https://www.elsevier.com/events/conferences/upcoming-conferences

нужен перевод названия конференции на русском и краткое описание в 2-3 предложения, по типу: пройдет там, такого-то числа, будут рассматриваться вопросы такие-то.

Кто может сделать? Заранее спасибо!

8 лет назад
Grandbank
37 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

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