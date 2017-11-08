Перевод с турецкого на русский

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Закрыт5 заявок152 просмотра

Требуется выполнить перевод с турецкого на русский объёмом 3 страницы. Ставка 230 руб за 1800 зсп.

8 лет назад
LyubovZ
29 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров