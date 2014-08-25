Перевести страницу текста на сайт

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Закрыт19 заявок285 просмотров

Добрый день

Требуется перевести немного текста на сайт о видео плеере.

Перевод с русского на английский.

Для оценки Вашего уровня владения языком, пожалуйста, в заявке укажите как бы Вы перевели фразу: "Player имеет богатые возможности по настройке звука, а также существенно улучшает картинку благодаря новейшим видео фильтрам."

Спасибо

11 лет назад
gwillpr
Роман 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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