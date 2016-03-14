Перевод англ - рус

$20
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Закрытнет заявок104 просмотра

Необходимо перевести на английский техническую документацию (протокол взаимодействия)

Половина текста - куски кода, которые переводить не нужно :)

9 лет назад
seniev
Никита 
42 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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