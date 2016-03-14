Необходимо доработать словарь во вложении. Добавить еще 50 политологических терминов, которых еще нет в списке. Добавить примеры для тех терминов, для которых нет примеров в третьем столбце таблицы. Срок - 22.03.16.
Перевод англ - рус
Необходимо перевести на английский техническую документацию (протокол взаимодействия)
Половина текста - куски кода, которые переводить не нужно :)
Заявки фрилансеров
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