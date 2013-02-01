Перевод контента для социальной сети

$50
ПереводыЗавершен1 заявка184 просмотра
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перевод контента сайта (социальная сеть) с русского на английский, не дословный перевод, творческий перевод с пониманием смысла

11 лет назад
abby
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
babl_s
44 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
$50
1 день
Очень быстро и очень качественно 5+!
Осталась довольна сотрудничеством. Профессиональный подход, оплата без задержек. Буду рада возможному дальнейшему сотрудничеству.
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