Перевод на англ

$3
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Завершен1 заявка168 просмотров

Перевод на англ

3 года назад
HrWild
Даниил 
28 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

lavri_vit
37 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$3
1 день
Escrow
Сделано на отлично! Советую
С заказчиком хорошо работать. Легко поддерживает контакт, настроен на взаимодействие, дает четкие и однозначные ТЗ. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

lavri_vit
37 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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