Перевод на англиский язык

Требуется перевести видеокурс с немецкого на русский, длительность около 4 часов. Пишите срок и цену, подробности объясню выбранному исполнителю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть ПО на русском языке, все фразы записаны в виде отдельных файлов. Надо все это перевести на английский язык.
Часть слов (и фраз) повторяется. Количество всех слов менее 800.
Работа несложная (кнопки OK и Отмена и подобные присутствуют в большом количестве ),
но предпочтение скорее всего отдам тому, кто уже делал подобную работу и понимает,
что "driver" не всегда переводится как "водитель" и может показать образцы своей прошлой работы подобного плана.
Жду сроки и цены, уважаемые переводчики.
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