Перевод на англиский язык

Есть ПО на русском языке, все фразы записаны в виде отдельных файлов. Надо все это перевести на английский язык.

Часть слов (и фраз) повторяется. Количество всех слов менее 800.

Работа несложная (кнопки OK и Отмена и подобные присутствуют в большом количестве ),

но предпочтение скорее всего отдам тому, кто уже делал подобную работу и понимает,

что "driver" не всегда переводится как "водитель" и может показать образцы своей прошлой работы подобного плана.

Жду сроки и цены, уважаемые переводчики.