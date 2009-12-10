Перевод с русского на французский

ПереводыЗакрыт6 заявок239 просмотров
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Необходимо перевести с русского на французский презентацию из 26 слайдов. Текста не очень много. Тематика - оборудование для переработки мусора. Срок - до понедельника до 15:00. Перевод должен быть оформлен в MS Word - 1 слайд = 1 страница

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14 лет назад
Honey_
41 годМолдова
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Выбранный исполнитель
manuelle
62 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
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