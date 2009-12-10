Перевод с русского на французский

Требуется опытный технический переводчик с англ на русский и обратно. А также рерайтер - необходимо будет сделать рерайт большого кол-ва текста на англ языке. Просим обращаться только опытных. надо будет сделать тестовый перевод
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо перевести с русского на французский презентацию из 26 слайдов. Текста не очень много. Тематика - оборудование для переработки мусора. Срок - до понедельника до 15:00. Перевод должен быть оформлен в MS Word - 1 слайд = 1 страница
От Вас:
1. Стоимость за 1800 символов с пробелами
2. ICQ, Skype, E-mail, мобильный телефон для оперативной связи посредством СМС
Писать только в проект
Все предложения закрыты от посторонних глаз.
- Похожие заказы
- Переводы54 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно переводить дизайн темы WordPress, с англ. или русского на украинский язык работа постоянная, переводить нужно 2-3 темы в неделю. алгоритм работы 1. ищете несколько дизайн тем которые не запрещено переводить лицензионным соглашением и которые еще не переведены. 2. ...Переводы9 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно переводить дизайн темы WordPress, с англ. на ру работа постоянная, переводить нужно 2-3 темы в неделю. алгоритм работы 1. ищете несколько дизайн тем которые не запрещено переводить лицензионным соглашением и которые еще не переведены. 2. отправляете мне ...Переводы17 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день! Нужен перевод простой документации с немецкого на русский язык. Подробности: 1) направление: с немецкого на русский язык. 2) тематика: инвойсы, коносаменты и т.п. (образец во вложении). Формат файлов: JPG, перевод нужен в DOC. 3) объем: факту в ...Переводы4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте. В настоящий момент у нас есть проект по переводу с китайского на русский язык. Пожалуйста, сообщите заинтересованы ли Вы в сотрудничестве с нашей компанией и в этом проекте, а также укажите свои расценки. Проект достаточно срочный, поэтому ...Переводы5 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется переводчик для перевода 10К слов юридического текста с английского на русский. Срок понедельник. исходный формат ПДФ, целевой - Ворд пишите на [email protected]Закрыт14 лет назад
Здравствуйте, необходимо перевести небольшой текст - страницу сайта и описание программы. Текст должен быть на правильном и грамотном английском, чтобы у американцев не возникало ощущения что его писал плохо владеющий языком иностранец.Завершен14 лет назад
Перевод с польского на русский. Тематика юридическая Завтра в 7:00 должен быть готов. Ваши цены Объем не большойПереводы5 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день! Нужен перевод простой документации с английского на русский язык. Подробности: 1) направление: с английского на русский язык. 2) тематика: инвойсы, коносаменты и т.п. (образец во вложении). Формат файлов: JPG, перевод нужен в DOC. 3) объем: факту в ...Переводы3 исполнителяЗавершен14 лет назад
- $50
Необходим перевод диплома с молдавского. Расценки за 1800 знаков пишите сразу. ICQ 224567308Завершен14 лет назад